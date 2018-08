Saksa farmer saab allikast leitud iidse hobusepea eest miljoni

Pronksist ning kullaga kaunistatud umbes poole meetri kõrgune ja 25 kg kaaluv loomapea on tõenäoliselt pärit aastast 9 pKr. Selle leidmine Saksamaalt tõestab kunagise ülivõimsa Rooma impeeriumi haardeulatust.

Esialgu arvati, et tegemist on osaga suuremast Rooma kindrali või sõjamehe skulptuurist, kuna sealtsamast kõrvalt leiti ka pronksist sandaalid, mis justkui viitasid, et hobusel pidanuks olema ka ratsanik, nii nagu see on Rooma sõjajumala Marsi kujul.

Hiljem leiti siiski, et jalanõud on esialgu arvatust tunduvalt tähelepanuväärsemad - sandaalid kuulusid hoopis esimese Rooma keisri Augustuse skulptuuri juurde.

Allikas: artnet.com