Saksa toiduajakirjanik vaimustus Narva linnuse restoranist

Noa restoran Foto: Tiit Blaat

Saksa toidu- ja kultuuriajakirjanik Jürgen Sorges kirjutas ajakirjas Kulinariker.de, et Narvas on keeruline tipprestorani pidada, aga Rondeeli meeskonnal on see õnnestunud.