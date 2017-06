Sakslased väntavad filmi Hageri tüdruku teekonnast laulupeole

Pilt on illustreeriv.

Hageris elab 13-aastane Marta Põld, kes õpib Gustav Adolfi gümnaasiumis, mängib viiulit ning laulab Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekooris. Sel suvel laulab Marta oma kooriga laulupeol esireas ning sakslased väntasid filmi tema ettevalmistustest selleks ülevaks sündmuseks.

Kord ühes muidu tavapäraselt kulgenud Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoori proovis küsis dirigent Kaie Tanner ühtäkki Marta käest, ega ta ei karda kaameraid. „Sa ei karda ju, onju?“ meenutab Marta dirigendi küsimust. „Vastasin, et ei karda. Ta rääkis, et saksa lasteprogramm tahab teha saadet lapsest, kes läheb laulupeole. Olin kohe nõus,“ rääkis Marta Raplamaa Sõnumitele.

Saksa telekanal teeb oma igapühapäevase programmi jaoks filme lastest üle kogu maailma. Keegi tuttavatest rääkis programmi režissöörile, et Eestis toimub laulupidu. Mees kontakteerus laulupeo sihtasutusega, kust ta sai kolme suurema koori dirigendi numbrid, võttis ühendust Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoori dirigentide Kaie Tanneri ja Kadri Hundiga ning nende abiga leidiski sobiva kandidaadi.

Marta ema Sigrid teab rääkida, et Marta kõrval kaalusid sakslased ka teisi huvitavaid variante filmimiseks mujal Euroopas. Esimest korda suhtlesid Marta ja režissöör omavahel Skype’i vahendusel novembrikuus ning jaanuaris selgus, et otsustati filmida just Marta ettevalmistusi laulupeoks.