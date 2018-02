Salajasi heategusid tegev postiljon saab teenetemärgi

Esmaspäeval langeb Otepääl laia lund. Postimaja aknast avaneb vaade linnamäele ning hommikust sorteerimist tegevad postitöötajad ütlevad, et kui lumi on maas, siis on siin linnas kõik hästi. Üks postiljon läheb ringile jalgsi, teine võtab parandusest tulnud ATV (mis hiljem siiski poole sõidu pealt üles ütleb) ning suurema maaringi tegijad vinnavad oma kirjakotid kaubikutesse.

Maalehe ajakirjanik on teretulnud luuletava, maaliva, puutööd tegeva, maratonidel võistleva ning jõuluvana mängiva Liia Piho postiautosse. Ametlikult on Liia oma kandi rahvale lehti, pensione ja kirju koju toonud üle 23 aasta. Tegelikult mäletavad kohalikud, kuidas ta juba esimese klassi tüdrukuna sama ametit pidanud emal abiks käis. Kui pärast keskkooli ja Vana-Võidu põllumajanduskooli lõpetamist postitööle kutsuti, siis ta pikalt ei mõelnud.