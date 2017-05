Säravaim kultuuriarvustaja on Margus Mikomägi

Margus Mikomäe ja Margit Kilumetsa käes olev "OPi" päikesekell on maailmas ainulaadne, teist sellist olemas pole.

Televaatajate valikul pärjati säravaima ja teravaima kultuuriarvustaja tiitliga Maalehe ajakirjanik Margus Mikomägi, kes sai kingituseks “OPi Päikese”.

“Tundub, et sel korral osales rahvahääletusel palju maainimesi, Mikomägi edestas teisi ülekaalukalt. Ja mul on selle üle väga hea meel, sest Margus on kõige laiemas ja paremas mõttes kultuuriajakirjanik,” ei varjanud Margit Kilumets rõõmu. “Ei räägi keerulisi ega kõrgelennulisi sõnu. Ja teles näeb ta oma heas mõttes vanapaganaliku välimusega mõnusalt eksootiline välja ka.”

Maalehe kultuuritoimetaja Erika Klaatsi sõnul on Mikomägi mees, kes pole ajakirjanikuna iialgi pealiskaudne, alati läheb sügavuti. Oskab konteksti luua ega arvusta teatritükke, mis temas küsimusi tekitavad, kunagi ühe vaatamise pealt. “Arvustajana peab ta õigemaks rääkida eelkõige lavastuse headest külgedest. Ta ei materda kunagi midagi maatasa.”