Särjepüügihullus sai Nasval avalöögi

Saarlastele on kõige kindlamad kevadekuulutajad särjepüüdjad ja neid oli eile Nasva jõe aarde kogunenud juba päris suur hulk. Ja mis siin imestada, möödunud aastal oli esimesi kirglikke särjepüüdjaid näha juba poolest veebruarist.

Õige voblasõltlane oskab looduse märke lugeda ja tõeliseks mölluks läheb nähtavasti alles nädala või paari pärast, kirjutab Meie Maa.

Kas õhtu lõpuks kellelgi midagi ka koju kaasa võtta oli, on teadmata, aga avalöök on antud ja uskuda võib, et lähinädalatel on jõeperved rahvarohkemad kui muidu.