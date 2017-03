Sookured. Foto on illustratiivne.

Etioopias talvitunud noor satelliidiga varustatud sookurg Ahja 5 alustas teed koju Põlvamaale, tehes samal ajal teadusajalugu. Kurg püüti möödunud suvel 6. juulil Ahja küla juures.

„Teada olevalt on Ahja 5 esimene sookurg, kes teeb nii-nimetatud silmusrännet, kasutades sügis- ja kevadrändel erinevaid teid. Sügisel lendas ta kuni Vahemere keskosani mööda Kesk-Euroopa rändeteed, aga ei pööranud seejärel mitte Tuneesia poole, vaid hoopis itta,“ rääkis ornitoloog Aivar Leito.

Nii jõudis Ahja 5 Sulultasse Etioopias, kus ka tema eelkäija, Ahja 4, oma kolm talve veetis. Nüüd lendab lind Leito sõnul kodu poole hoopis mööda Ida-Euroopa rändeteed, mida on seni kasutanud ka kõik teised sookured, keda saatja abil jälgitud on ja kes Etioopias on talvitunud.

Ahja 5 lendas oma esimesel sügisrändel üle Ungari, Serbia, Kreeka lääneranniku, Vahemere ja Sahara kõrbe Sululta talikorterisse Etioopias, pisut põhja pool Addis Abebat. Sügisrände kogupikkuseks tuli ligikaudu 7000 kilomeetrit.

21. veebruari hommikul 2017 alustas sookurg oma esimest kevadrännet kodu poole. Teise märtsi pärastlõunaks oli sookurg jõudnud Iisraeli põhjaossa Hula orgu. Leito sõnul ei peatu kurg seal tõenäoliselt kuigi kaua ning jätkab teed Eesti poole.

„Hula orus, mis on tuntud sookurgede rändepeatuspaik ja talvitumisala, oli teisel märtsil ligikaudu 40 000 kurge. Teame seda täpselt, sest seal on kohal ka prantsuse filmigrupp eesotsas Maxence Lamoureux’ga, kes teeb dokumentaalfilmi sookurgedest ja nendega seotud rahvapärimustest eri rahvaste seas,“ ütles Leito ja lisas, et filmi tegemise idee andis neile sookurg Ahja 4. „Kahjuks sai ta eelmisel kevadel Sudaanis surma, ja nüüd jätkatakse filmimist Ahja 5 radadel,“ rääkis Leito.

Praeguseks on võtted tehtud Ahja 5 püügist ja esimestest elukuudest eelmisel aastal Eestis, sügisrändel Ukrainas ja Türgis ning talvel Sulultas. Suvel on lisaks plaanis filmida Ahja pesapaigal kurgede pereelu.

Millal sookurg koju jõuab, on Leito hinnangul raske täpselt ennustada, sest tegemist on noore linnuga, kes pesitsema veel ei hakka.

Lisaks Ahja 5le on kevadrännet alustanud ka Hispaanias Extremaduras talvitunud sookurg Mati, kes on läbinud 1. märtsi seisuga 541 kilomeetrit. Tuneesias talvitunud sookured Savimäe ja Ivar on veel paigal, kuid asuvad ilmselt peagi samuti koduteele.

Sookurgede ja teiste lindude rändeid saab jälgida SIIN.