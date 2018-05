SAUNANAISE PINK | Talgukingitus Kadrina ja Virumaa naistele saunalaval

Eestimaa sadadele kuulsuste pinkidele lisandub nädalavahetuse talgutega veel üks, seekord aga ülilihtne istumispaik lihtsale inimesele: saunanaisele Sauna tänaval.

Kadrina Saunaklubi poolt 6. mail kell 11 korraldatavatel kuumadel puutalgutel saetakse ja lõigatakse sauna tarvis küttepuid, mekitakse mõnusat suppi, arutatakse kohaliku (sauna)kultuurielu edendamist ning võetakse lõpuks loomulikult üheskoos kuuma leili ja silmatakse saunamuuseumi.

Traditsiooniline talgutöö lõpeb aga 61aastase sauna ees Sauna tänaval saunanaise pingi avamisega.

Saunanaise pink on pühendet kõikidele naistele, kes kütavad sauna, kes koristavad sauna, kes müüvad saunas pileteid. Aga ka neile naistele, kes saadavad oma mehed sauna, kes ootavad oma mehi saunast, kes on ka ise saunas küll lõbusaks leilitajaks, küll vingeks vihtlejaks, kui ka kõnekaks külauudiste kuulutajaks. Loomulikult meenutab pink kõiki me rahvale alusepanijaid, saunas sünnitanud naisi.

Seega: „Elagu naised saunas, elagu saunanaised,” leiavad saunanaise pinki avavad saunamehed.