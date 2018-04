SEB: põllumajandusettevõtete valmisolek ekspordiks püsib madalal

Põllumajandussektori ettevõtted keskenduvad eelkõige kohalikule turule ning ekspordivalmidus püsib madal. Vaid 4 protsenti põllumajandusettevõtetest plaanib siseneda uutele turgudele ning 12 protsenti loodab laieneda olemasolevatel turgudel, selgus SEB läbiviidud Baltic Business Outlook raportist.

Põllumajandusettevõtete plaanid on aastate lõikes püsinud muutumatud ning neist 31 protsenti plaanib käesoleval aastal üle 30 000 euro suuruseid lisainvesteeringuid. Sellega ületab sektor Eesti keskmist 17 protsendipunkti võrra.

Samuti on võrreldes eelmise aastaga stabiilsena püsinud prognoosid seoses töötajate arvu muutusega, kus 4 protsenti põllumajandus- ja metsandussektori ettevõtetest usub töötajate arvu kahanemisesse ning 13 protsenti prognoosib selle kasvu.

14 protsenti põllumajandusettevõtetest on huvitatud välistööjõu värbamisest ning 7 protsenti ettevõtjatest on juba palganud täiendavat tööjõudu väljastpoolt Eestit. Võrreldes möödunud aasta näitajatega, vastavalt 10 ja 3 protsenti, on mõlemad näitajad tõusnud märkimisväärselt.

Innovatsiooni poole kiikavate ettevõtete hulk on põllumajandussektoris Eesti keskmisest 10 protsendipunkti madalam (60 ja 70 protsenti) jäädes samale tasemele möödunud aastaga. Kõige enam ettevõtteid planeerib toodete või teenuste uuendamist.