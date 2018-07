Seenehuvilised võivad sammud julgelt metsa poole seada - vihm on kukeseened kasvama pannud

"Eks natuke varem on kui tavaliselt, muidu ajavad nad ju viljakehad maapinnale juuli alguses," ütleb Põldmaa ning nendib, et just kaua oodatud vihm oli see, mis seened kasvama pani.

Seeneteadlase Veiko Kastanje sõnul poleks juuni lõpu seentes midagi iseäralikku, kui tänavune kevad ja suve algus poleks nii põuane olnud.

"Kukeseenekogemust mul endal sel aastal veel pole, küll aga olen kohanud muid väga huvitavaid seeni, mis jaanivihm välja meelitas - kärbseseened, mõned pilvikud ja puravikud ning isegi riisikad," loetleb Kastanje.

Küsimuse peale, milline seeneaasta tänavu võiks tulla, hakkab teadur Kadri Põldmaa naerma. "Minul selliseid võimeid ei ole, et ette näeks!"

Samale küsimusele vastab Veiko Kastanje esimese hooga: "Oh! Selle peale oskan ma ainult ohata." Kuid lisab seejärel, et kui jääbki sedaviisi väikeste vahedega sadama nagu jaanipäevast siiani, võib tulla hea seeneaasta ja kõik seened ilmuda korraga, nagu see on paaril viimasel aastal juhtunud. Kui aga uuesti pikalt kuivale läheb, võib juhtuda, et seenemetsast tuleb tänavu naasta suhteliselt tühja korviga.

Nii Põldmaa kui Kastanje tõdevad, et isegi kui neil oleksid ennustajavõimed, on praegu igasugusteks mükoloogilisteks ennustusteks siiski selgelt liiga vara. Kuna põhiline seenehooaeg on Eestis septembris, määravad saagirohkuse augustikuised vihamsajud ja õhutemperatuurid.