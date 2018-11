SEENEIME VÕI IMESEEN | Kas seened kasvatavad käbi või hoopis käbi seeni?

Seenerahva veebimekas, enam kui 10 000 liikmega Facebooki grupis „Eestimaa seened” tekitas elevust Tallinnas Nõmme pargis tehtud foto seente ja käbi sümbioosist.

Kommentaaris on mainitud, et tänu soojale sügisele on selliseid "kaunistatud" käbisid päris tihti mändide all näha.

Mitmedki seenesõbrad hüüavad aga rahvast metsa, kus hoolimata novembrikuust saab veerand tunniga korvi või ämbri seeni täis.