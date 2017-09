Seeneteadlane jõudis linnast seenteni kümne minutiga

"Aktuaalse kaamera" reporter Sander Loite küsis seeneteadlaselt Leho Tedersoolt, mitu minutit või tundi kuluks aega, et Tartust suvalises suunas autoga sõitma hakates seeni leiaks.

Tedersoo sõnul leiaks ta seened vähem kui kümne minutiga, vahendab ERR Uudised.

"Selline rusikareegel on, et tuleb vaadata pigem selline kuivemapoolsem mets, sest lodudes ja väga niisketes metsades söögiseeni ei ole. Lepikud jätame kohe välja. Inimene, kes tunneb puid, see tunneb tavaliselt puuliikide järgi ära, et seal kasvavad tihti kuused koos mändide ja kaskedega ja need ongi sellised põhilised puuliigid, mille lähedusest on kõige otstarbekam söögiseeni üldse otsida," rääkis Tedersoo.