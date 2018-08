Seeneteadlane: praegu metsa seeni otsima minna on täiesti mõttetu

Fotol olevad kukeseened on pärit mitme aasta tagusest ajast. Tänavu on neid metsas oma silmaga näinud vähesed. Foto: Sven Arbet

Pikema põuaaja tõttu on metsas küll marju, mis siis, et väikseid, kuid kukeseeni on näinud vähesed.