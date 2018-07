Segased lood Nõval: õpilaskodu sulgemine võib tähendada väikese külakooli lõppu

MTÜ Nõva koolikogukonna juhatuse liikme ja Nõva kooli hoolekogu esimehe Ivo Karindi sõnul läheks õpilaskodu sulgemine vastuollu valdade ühinemislepinguga, kus on kirjas, et olemasolev põhikoolide võrk säilib. Ta lisas, et õpilaskodu sulgemine viiks päevapealt ära kolmandiku õpilastest, see omakorda tähendaks ülemise kooliastme sulgemist. Karindi sõnul näitavad küsitlused, et sellisel juhul jääks kooli maksimaalselt neli last ja see viiks omakorda kooli sulgemiseni. “See on kooli sulgemine läbi diplomaatiliselt korrektsete sõnavalikute – me sulgeme kooli, aga me ei räägi kooli sulgemisest,” ütles Karindi.

Vastuolu ühinemislepinguga Lääne-Nigula vallavolikogu esimehe Neeme Suure sõnul pole, sest seal on kirjas, et muudatusi koolivõrgus võib teha, kui lapsi on vähe. Praeguse prognoosi kohaselt alustab järgmise viie aasta jooksul Nõva koolis kooliteed kuus last. Suur ütles, et õpilaskodu nõuetekohaselt ülalpidamine on kulukas, sest see on vaid kuuekohaline ja praegugi on nõuded täitmata. Nimelt puudub vajalik tugipersonal. “Seda ei ole seal kunagi sellisena olnud,” lisas Suur.

Õpilaste prognoos ei arvesta sisserändega

MTÜ Nõva koolikogukonna juhatuse liige ja endine Nõva kooli õpilane Karl Silver Must ütles, et valla koostatud õpilaste prognoos on puudulik, sest ei arvesta sisserändega. Tema sõnul on tänu sisserändele viimase kolme aasta jooksul kooli tulnud kaheksa õpilast ja algaval õppeaastal lisandub veel üks. “Aga kuidas sa julged tulla sellisesse kohta, kui sa ei tea, kas kool on kahe kuu pärast olemas või mitte?” väljendas Must muret.

“Ma arvan, et meil ei ole vaidlust selles osas, kas Nõva kool peab jääma või mitte,” rääkis Suur. “Ikka peab jääma. Küsimus on pigem – kuidas.” Nimelt on vallavalitsus teinud ettepaneku 2019. aasta sügisest sulgeda ülemine kooliaste. Suur rääkis, et aastaid on proovitud õpilaste vähesust lahendada õpilaskodu abil, kuid nüüd on vallavalitsusel kavas proovida teist plaani ehk luua kogukonnakeskne tugev kuueklassiline kool.

Karindi sõnul oleks sellisel juhul sisuliselt valida kahe kooli vahel – valla teises otsas asuv Noarootsi kool või Lääne-Harju vallas asuv Risti põhikool. Mõlemad koolid jäävad Nõvast umbes 30 kilomeetri kaugusele.

Segased rahaasjad

MTÜ Nõva koolikogukonna liikmed ütlesid, et koolisulgemise poolt räägib ka kõrge õppekoha maksumus. Nimelt kulutab vald aastas koolile 4275 eurot, kuid Karindi arvutuste järgi peaks summa olema poole väiksem. MTÜ Nõva koolikogukonna liikmed ütlesid, et hind on kunstlikult kõrgeks aetud, sest kooli arvelt on ligi 30 000 euro eest tehtud ettemakseid vallale kuuluvale soojatootjale OÜ Nõva Kilgile. Neeme Suure sõnul puudub praegusel vallal huvi kohamaksumust tegelikust kõrgemana näidata ning OÜ Nõva Kilgile tehtud ettemaksed praeguseid otsuseid ei mõjuta.

Lõppenud õppeaastal vastutas firma veel kooli kütmise eest, kuid praegu on OÜ Nõva Kilk likvideerimisel. Endine ettevõtte juhatuse liige Peeter Kallas ütles, et tegu oli maksumaksja raha ühest kohast teise suunamisega, et toetada ettevõtte tegevust, kuid õpilaskoha maksumust see väga ei mõjutanud, sest ettemaks kogunes kahe ja poole aastaga. Endine Nõva vallavanem Kalle Saar ütles samuti, et ettemaksud õppekoha maksumuses ei kajastunud.

Endise Nõva kooli direktori sõnul oli kooli finantstegevuse huvi tundmine ilmselt see, mis viis tema vallandamiseni eelmise aasta augustis. Kuigi ametliku põhjusena oli kirjas usalduse kaotus, rääkis toonane Nõva vallavanem Kalle Saar, et põhjused olid ajapikku kogunenud.