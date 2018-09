Seiklus algas – purjekaga mööda maad Eestist Vahemere äärde plastprügi korjama

Reisiseltskond. Vasakult: Agur Paesüld, Kaupo Kasemaa, Ivar Soopan. Ivar Soopan

Haapsallane Agur Paesüld alustas läinud pühapäeval ligi 2500 km pikkust teekonda Horvaatiasse, kirjutab homne Maaleht. See sõit on ebatavaline mitmel põhjusel. Maaleht teeb reisi kaasa, et avantüristlik seiklus jäädvustada.