SEISUKOHT | Biolisandiga kütus ei tee kvaliteetsele tööriistale midagi

26. juunil Maalehe Metsalehes ilmunud artiklist “Biolisandiga kütus nõuab saemehelt erilist tähelepanu” võis jääda mulje, et Eesti tanklates müüdav 5% etanoolisisaldusega bensiini 95E ja Stihl HP Ultra õlist segu justkui rikuks metsatehnika ning et eriti probleemne on elektroonilise karburaatoritega mudelite kasutamine. Paraku ei saa sellist väidet kuidagi pidada tõeseks.