Seitse aastat erilist taluturgu Virumaal

Väike-Maarja taluturg võiks müüa ka Väike-Maarja talubanaane, kui need vaid olemas oleksid.

Mõnigi virulane on kostnud, et Väike-Maarja taluturg on tema jaoks kõige usaldusväärsem turg, kus iga viimane kui gramm müügilolevat seostub konkreetse kohaliku tootjaga. Maaleht käis uudistamas.

“Meil on lihtne reegel: kuni banaanid pole Väike-Maarjas kasvatatud, me neid ei müü,” selgitab Kai Tomingas kaubavaliku põhimõtteid.

Kõikidest suudest ja mõtetest jääb kõlama, et kui Väike-Maarjas turgu poleks, peaks turule ihkaja sõitma veerandsaja kilomeetri kaugusele Rakverre või neljakümne kilomeetri kaugusele Jõgevale. Aga nood polevat ikka 100% taluturud, sest kaup ei ole sajaprotsendiliselt oma kandi põldudelt ja oma kandi rahva käest.

Aga kus võiks olla Väike-Maarja omaga sarnane turg, nii et viimase kui grammi müüdava kohta on teada nii tootja kui päritolu?