Sekeldused ID-kaardiga ehk õuduste kamber Lasnamäel

Avalik murekiri politsei- ja piirivalveameti peadirektorile pärast kahetunnise elavjärjekorra läbimist isikutunnistuse taotlemiseks e-riigis.

Auväärt politseijuht, eks oleme rõõmustanud ju koos, et meil on maailma parim e-riik, kus näiteks ettevõtete asutamine, maksude maksmine ja ka e-kodakondsuse hankimine käib vaat, et välgukiirusel. Hiljaaegu kogesin – juhiloa uuendamine võtab arvuti abil aega alla 10 minuti.

Isegi kui e-riik jukerdab, näiteks muutuvad väheturvaliseks ID-kaartide sertifikaadid, siis tean – meil on tublid riigiametid ja tublid ametnikud, kes ajavad asja korda. Ajavad korda nii hästi, et minul, lihtsal Kadrina maainimesel kulus Rakveres politsei ja piirivalveameti (PPA) teeninduspunktis sertifikaatide uuendamiseks pelgalt... veerand tundi.

Ja ma ei hoidnud kiitust vaka all.

Aga pean kurtma ka muret, mis me e-edu paraku tublisti lahjendab.

E-vaba ehmatus

Eelkirjeldet kenast e-imeilmast tulnuna, leidsin ma end korraga kaheks tunniks Eesti pealinna tavamaailmast, lõppematuna näivast ID-kaardi taotlemise elavjärjekorrast Lasnamäel.