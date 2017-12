Sel nädalal saavad põllumajandusettevõtted PRIAst investeeringutoetust taotleda

11.-18. detsembril saab PRIAst taotleda põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust, mille eelarves on selle taotlusvooru jaoks 22,5 miljonit eurot.

Toetust võib taotleda põllumajandusliku tootmisega seotud ehitisteks-rajatisteks ja nende juurde kuuluvateks taristuteks, tootmishoonetesse seadmete soetamiseks, mobiilsete põllumajandusmasinate ja –seadmete ostmiseks, istandike rajamiseks, seenekasvatus- ja mesindusinventariks jmt.

Võrreldes varasemaga on muutunud taotluste hindamiskriteeriumid: lisandus eelistuse andmine põllumajandustootjatele, kes peavad ohustatud tõugu loomi. Lisaks eelistatakse täiendavalt taotlejaid, kes soovivad toetust kuivati ostmiseks või ehitamiseks ning on sertifitseeritud seemne tootjad.

Üldjuhul on toetuse määraks kuni 40% kavandatavate tegevuste abikõlblikust maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta programmperioodil 2014-2020 on 500 000 eurot.

Toetust rahastatakse maaelu arengukava meetmest „Investeeringud materiaalsesse varasse“. Eelarve jaguneb nelja valdkonna vahel: teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 5 625 000 eurot; piimatootmine – 6 750 000 eurot; loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) – 5 625 000 eurot; muu põllumajandustootmine – 4 500 000 eurot.

Määrusesse lisatud piirangu kohaselt ei saa enam toetust taotleda sellisele tegevusele, mis viidaks ellu Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu järgi Rail Balticu raudtee trassikoridori asukohas.

Mobiilsed masinad ja seadmed, millele toetust taotletakse, peavad olema eelnevalt kantud võrdlushindade kataloogi, mis sisaldab tuhandete objektide andmeid koos piirhindadega, mis on aluseks abikõlbliku kulu arvestamisel. Taotluste vastuvõtu ajal uusi andmeid hinnakataloogi lisada ei saa.

e-PRIA, mille kaudu taotlused esitatakse, teeb andmete saamiseks automaatseid päringuid erinevatest riiklikest registritest. Kui taotlejaga seotud andmed on registrites puudulikud (nt puudub äriregistris ettevõtte majandusaasta aruanne; ettevõttel on tasumata maksuvõlg vms), siis ei saa ta e-PRIAs taotlust enne ära esitada, kui vajalikud toimingud teiste registritega on tehtud. Kuna selleks kulub aega, palub PRIA mitte jätta taotluse esitamist viimastele päevadele.

PRIA teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 90 tööpäeva jooksul pärast taotlusvooru, hiljemalt 27.04.2018. Kõik tingimused toetuse taotlemiseks kehtestab maaeluministri määrus, abistavaid juhendeid pakub PRIA kodulehelt.