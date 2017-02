Tartu loodusmaja sõprad käivitasid ühisrahastuse keskkonnas Hooandja.ee projekti, mille tulemusel saaks luua Tartusse parimad tingimused loodusfotode esitlemiseks ja nõnda kaasa aidata loodusharidusele.

Eesti üldharidus on maailmatasemel ja kirjaoskus on 99,8%. Kuidas on aga lood meie loodusharidusega ja milline on meie visuaalne kirjaoskus?

Loodusfotod võivad kanda lisaks võimsale emotsioonile ka olulist informatsiooni ja sõnumit. Kas me näeme ja oskame seda lugeda?

Aita toetada multimeediaprojektori hankimist, et paigaldada Tartu loodusmajja kvaliteetse pildi edastamiseks sobiv tehnika ning aitad kaasa loodushariduse ja visuaalse kirjaoskuse arendamisele.

Tartu loodusmaja on loominguline ja avatud hariduskeskus kõigile, kus peetakse meeleolukaid perepäevi ja näidatakse imetabaseid loodusfilme, toimuvad harivad loengud ja maailmapilti avardavad loodusõhtud, millest enamus on külastajatele tasuta või osalemisel sümboolse tasu eest. Oma loodusvaatlusi ja uurimistulemusi esitlevad ka noored looduseuurijad - toimuvad konverentsid ja õpilasakadeemiad.

Eestis tehakse palju häid, väga hea kvaliteediga loodusfotosid ning on olemas imelisi loodusfilme, mida võiksime üheskoos nautida ja lugeda.

Ühise toetuse tulemusena saaks kujundada Tartu loodusmaja saali võimaluse, kus näidata parima kättesaadava kvaliteediga parimaid looduspilte.

Loodusmaja soovib hankida projektorit Canon Xeed. Kui kogutakse rohkem toetust, saab paigaldada ka korraliku videokaabli ja täiendada helisüsteemi.

Projekti toetavad ka Tartu Keskkonnahariduse Keskus, loodusfotograafid Urmas Tartes ja Arne Ader oma loominguga ning tänuõhtuga hooandjatele.

Projekti saab toetada SIIN.