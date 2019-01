Selge seos: arstide ja õdede palgad tõusevad, väljaränne väheneb

“Võin peamiselt Tervise Arengu Instituudi statistika ja reaalse elukogemuse põhjal üsna kindlalt väita, et arstide väljaränne on alates 2012. aastast pidevalt vähenenud ja see on selges seoses sellest ajast järjepidevalt sõlmitud kollektiivlepingute ja töö- ning palgatingimuste paranemisega,” ütles arstide liidu peasekretär dr Katrin Rehemaa.

Kõige rohkem eestlasi töötab Soomes. Kui palju täpselt, see ei ole teada, sest Soome ei avalda mujal riigis hariduse saanud arstide ja õdede arvu.