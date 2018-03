Selgub, et Prževalski hobune ei olegi tegelikult nii metsik, kui siiani arvatud

Kansase Ülikooli teadlaste uuring lükkab ümber siiani levinud arvamuse, et Prževalski hobune on maailma viimane metsiku hobuse liik – põlvnemisuuringu järgi pärinevad nad tuhandete aastate eest Kasahstani maadel kodustatud hobustest.

"Hulk hobuseteadlasi on Prževalski hobuseid uurinud ning praegused tulemused on neile suur šokk, sest enda arvates uurisid nad kõige viimaseid ulukhobuseid. Mõtlesime, et üks metsik liik on veel alles, kuid nüüd teame, et kõik metsikud hobused on välja surnud," ütles teadustöö kaasautor, arheoloog Sandra Olsen.

1960ndatel nähti Prževalski hobust viimast korda looduses ning kõik praegu taas Mongoolia steppides kappavad Prževalski hobused põlvnevad viieteistkümnest loomast, kes möödunud sajandi algul kinni püüti. Siiski arvati, et tegu on varem alati metsikult looduses elanud liigiga.

Eri ajastutest ja kohtadest pärit hobuste genoome võrreldes selgus, et Prževalski hobused on hoopis Kasahstani botai kultuuri inimeste ligi 5500 aasta eest kodustatud hobuste metsistunud järglased. Ühtlasi selgub, et tänapäevased hobused ei olegi botai hobuste järglased, nagu siiani eeldati.

"See oli suur üllatus," ütles Olsen, kes Kasahstanis botai külades arheoloogilisi uurimistöid läbi viis. "Kui 1993. aastal väljakaevamistega alustasime, olin kindel, et leidsime kõige esimesed kodustatud hobused. Proovisime seda järjest tõestada, kuid DNA testide järgi tänapäevane kodustatud hobune nendest ei põlvne – botai kultuuri hobusest arenes hoopis Prževalski hobune."

Nüüd on teadlaste ees uus küsimus: kust siis praegused kodustatud hobused alguse said.

Metsikuid polegi

Botai rändrahvas on esimene teadaolev kultuur, kes hobused kodustas ning kasutas neid liha, piima, töö ja tõenäoliselt ka ringiliikumise tarbeks.

„Kui hobused olid kodustatud, jäi rahvas paikseks ning ühes külas oli kuni 150 majakest,“ sõnas Olsen. „Põllumajandust neil polnud, kuid söögiks tarvitasid nad peamiselt hobuseliha. Üle 95 protsendi kontidest, mis väljakaevamistelt leidsime, olid hobustelt.“

Teadustöö autorite arvates said praegused Prževalski hobused botai karjadest Ida-Kasahstanis või Lääne-Mongoolias põgenema.

„Nad hakkasid elama poolmetsikut elu nagu mustangid, kuid nende välimus oli ikka parajalt metsik. Nende lakk on püstine ja kasukas kõrb, mida seostati metsikute hobustega,“ ütles Olsen.

Seega polegi tänapäeval alles õigeid metsikuid hobuseid, vaid ainult kunagi kodustatud ja hiljem metsistunud loomad, sealhulgas Prževalski hobused ning hispaanlaste poolt Põhja-Ameerikasse toodud mustangid. Hobuslaste sugukonnas on metsikud veel sebrad ning mõned eesliliigid.

Allikas: University of Kansas