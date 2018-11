SELGUS KÄES | Räpina pangaautomaadi kasutamist hõlbustanud trepi ehitaja: kõik ainult virisesid, me võtsime kätte ja tegime asja ära

„Mõte trepp ehitada tekkis mul siis, kui nägin Õhtulehes pange otsas automaadini turniva vanaproua pilti,“ selgitab asja algust Põlvas elav Sten Torop.

Kuna Sten on endine Põlvamaa noortekogu asepresident, on ta harjunud tegutsema – asjad peavad tehtud saama, käed rüpes ei ole mõtet passida.

„Suure osa oma elust olen tegelenud puutööga ja sellise trepi valmistamine polnud mingi probleem. Kutsusin sõbrad ka ühes – et motivatsioon suurem oleks,“ naerab Sten heatujuliselt.

Materjal võeti kodust kaasa, tunni ajaga tehti trepp kohapeal valmis ning pandi paika. Sten ise hindab, et sai päris tugev – tema 105 kg kaaluva mehena hüppas peal ja tunne oli kindel, ei mingit kõikumist.

Samas, Põlvamaa inimeste Facebooki grupis jagus virisejaid hulgi: algul kiruti, et keegi peaks selle kurikuulsa sularahaautomaadiga midagi ette võtma ja kui trepp paika sai, siis arvasid mõned, et ju see ikka üks logisev asjandus on.

Huvitava nüansina märgib Sten ära, et pangaautomaadi turvakaamera salvestiselt peaks nende tegevus kindlasti näha olema. Ju siis Swedbanki esindajad pole seda vaadanud, sest kommunikatsioonispetsialist Liidia Kaljundi väitis Maalehele, et nemad ei tea, kes trepi ehitas.

Kus trepp praegu on? „Sedasama küsisin minagi Räpina valla ametnikelt. Saatsin umbes kümnele inimesele meilid, ühtki vastust veel pole. Ei tea, kas nad on vallamajas välja surnud kogu kollektiiviga või mis …“ mõtiskleb Sten Torop.

Mõte on aga selline, et ehitajad soovivad kuulsa ja palju meediakajastusi kogunud trepi Osta.ee-sse oksjonile panna ja saadud raha heategevusse suunata. Millele täpsel trepi müügist saadud raha kulutataks, pole veel teada. „Kõigepealt müüme trepi maha ja siis otsustame,“ ütleb selle idee autor.

Foto: erakogu