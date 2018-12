Selle nädala ilm tuleb Eestis lörtsine

Päeva jooksul levib sadu üle Eesti, mandri sisealadel sajab enamasti lund, Ida-Eestis on tuisku. Võimalik jäävihm! Pärastlõunal läheb saartel sadu üle vihmaks, läänerannikul lörtsiks. Kagutuul ulatub puhanguti 13, saartel ja rannikul 16 m/s. Õhutemperatuur on 0..-3, saartel ja läänerannikul 0..+3°C.

Teisipäeval (4.12) liigub Norra lõunaosast madalrõhkkond kirde suunas ja jõuab päevaks Botnia lahe äärde ning selle serva mööda kandub edelavoolus soojem õhumass üle Eesti. Öö hakul sajab Lääne-Eestis vihma ja lörtsi, ida pool lund ja lörtsi. Hommikuks läheb sadu kõikjal üle vihmaks. LIBEDUSEOHT ON SUUR! Sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis ka lund, päeval on vihmapilvi hõredamalt. Tuul pöördub kagust lõunasse ja edelasse ning on võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur on öö hakul Lääne-Eestis 0..+4, ida pool 0..-2, hommikuks tõuseb üle Eesti +1..+6°C-ni, päeval +2..+6°C.

Kolmapäeval (5.12) jätkab madalrõhkkond liikumist kirde suunas ja jõuab päevaks Põhja-Soome ning selle lõunaservas sajab Eestis öösel enamasti vihma, hommikul ja päeval vahetevahel vihma ja lörtsi. Öö on võrdlemisi tugeva edelatuulega, hommikul saartest alates pöördub läände ja loodesse ning tõuseb veel tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel +1..+4°C, päeval 0..+3°C.

Neljapäeval (6.12) eemaldub madalrõhkkond Skandinaavia põhjatipu taha, aga selle äärmine lõunaserv ulatub Eestini. Sajab nii lund, lörtsi kui vihma, aga sajuhoogudes on pikemaid vahesid. Puhub võrdlemisi tugev läänekaare tuul, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, rannikualadel kuni +3, päeval -2..+2°C.