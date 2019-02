Selle talve soojarekord - üle 7 kraadi! Kui kõrgele temperatuur täna veel tõuseb?

Seni oli talve kõige soojem päev 4. detsember, kui Sõrves mõõdeti 6,6 plusskraadi ja käesoleva aasta lämmim oli 1. jaanuar Vilsandil 5,8 kraadiga üle nulli, mida eile kordas Kuressaare.

Kell 12 mõõdeti temperatuuri Kundas 5,8 kraadi. Mustvees oli temperatuur tunniga tõusnud 5,0 pealt 6,1 kraadini. Enne kolme on veel lootust, et temperatuur tõuseb.

Mõõtmiste ajaloo veebruarikuu rekordini see arvatavasti siiski ei küüni. Ilmateenistuse andmeil on aastail 1981 – 2010 õhutemperatuuri absoluutne maksimum kirja pandud Võrus +12,4 kraadi. Kaugemast minevikust on aga teada, et 1935. aasta iseseisvuspäeval 24. veebruaril mõõdeti Eestis kogunisti 12,9 kraadi sooja ja sellest kirjutas eilses Maalehes Ain Kallis.

Ilmateenistus lubab, et homne päev tuleb tänasest veelgi soojem.