Sellest nädalast ei müüda Lätis enam kaheliitristes plastpudelites õlut

Esimesest aprillist on Läti pinnal keelatud müüa õlut kaheliitristes plastpudelites. Seadusemuudatus võeti vastu eelmise aasta juunis ning selle eesmärk on vähendada ülemäärast alkoholitarbimist.



Siiani oli õllemüügil kaheliitristes plastpudelites märkimisväärne turuosa – Läti õlletootjate liidu tegevjuhi Pēteris Liniņši sõnul ligi 35% kogu müüdud õllest. „On selge, et tootmispiiranguga kohanemine võtaks palju pikema aja, kui näeb ette seadusandja poolt antud üleminekuperiood,“ sõnas Liniņš Läti Delfile.

Möödunud aasta mais asus seim alkoholiseadust muutma, ning otsustati, et õlut võib suurtes plastpudelites müüa kuni 2020. aasta 1. septembrini. President Raimonds Vējonis saatis eelnõu aga teiseks lugemiseks tagasi parlamenti, öeldes, et üleminekuperiood on liiga pikk. Uueks tähtajaks sai 2018. aasta 1. aprill. Presidendi soov oleks alkoholi müük plastpudelites üldse lõpetada.

Läti seimi majanduskomisjoni esimees Romāns Naudiņš on varem öelnud, et kanget õlut 2- ja 2,5-liitristes plastikpudelites ostavad selle odavuse tõttu peamiselt need, kes tarbivad seda ülemäära, eriti maapiirkondades, ning siidrit noored. Muudatuse eesmärk on vähendada alkoholitarbimist tervikuna.

Õlletootjad ei rõõmusta

„Möödunud aastal kasvas õlleturg maksuameti andmete järgi 6 protsenti, kuid see oli ainult tänu piirikaubandusele. Ilma piirikaubanduseta oleks muutus olnud nullilähedane, sest kohalik õlleturg ei kasva. Võttes arvesse PET-pudelite piirangut, turuolukord kindlasti ei parane ning loob õlletootjatele pigem uusi väljakutseid,“ prognoosib Liniņš.

Negatiivset mõju näeb ette ka üks kahest suurest Läti õlletootjast Cēsu Alus, kelle hinnangul saab majandusharu langus sel aastal olema 10 kuni 15 protsenti. Ettevõtte usub, et seetõttu areneb küll klasspudelite ja alumiiniumpurkide segment. Teine suurtootja Aldaris usub, et tarbitava õlle kogus langeb möödunud aastaga võrreldes nii aktsiisitõusu kui plastpudelikeelu tõttu 5 kuni 10 protsenti.