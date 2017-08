Sellesuvised vihmad valmistasid enam meelehärmi just kagu-eestlastele

Kõige suurema sajukoguse, kohati ligemale kaks kuunormi, on viimase nädala sees endale kaela saanud Kagu-Eesti.

„Sisuliselt kolm päeva sadas järjest ja sellest kaks päeva tugevalt, alles eile pärastlõunal jäi tasapisi vihm üle,“ rääkis Värska mees Raul Kudre.

Kudre sõnul on kraavid vett täis, mõnes kohas on suurveega ka teedel truubid läinud. Ümbruskonnas on mitmes külas madalamal asuvates majades keldrid vees.

Ilmateenistuse kodulehe andmetel on näiteks Piusa jõe veetase läinud laupäeva hommikust kuni reede hommikuni tõusnud Korela mõõtmisjaamas ligemale kahe meetri võrra. Viimase kuue ööpäevaga on seal sadanud 130 mm vihma ehk ligemale kaks kuunormi, kusjuures poole sellest eelmise nädala kolmapäeval ja ööl vastu neljapäeva.

Suure-Veerksu külas Räpina-Kahva riigitee kuuendal kilomeetril viis vesi ära kümmekond meetrit teemullet. Osalt vee alla jäi ja liiklusele suleti ka jupp Toomasmäe ja Suure-Veerksu vahele jäävast riigiteest. Mõlemad teelõigud ootavad enne maanteeameti poolt taastamist veetaseme alanemist.

„Vesi on viinud ära ka mitmeid meie vallateede jupikesi, kuid midagi katastroofilist selles ei ole, elame ju madalal Peipsi ääres, ka keldritesse tunginud vesi oli meil selliste vihmadega paratamatus,“ hindas olukorda Mikitamäe vallavanem Aare Poolak.

Vallajuhi sõnul teede korrastamine väga suurt rahalist väljaminekut ei tohiks omavalitsusele kaasa tuua. Kokku on arvutamata ka vallamaja keldrikorrusel tegutseva noortekeskuse ruumide remont, kus vihmadega uputas. Poolaku arvates on kõige raskemas olukorras aga ümbruskonna viljakasvatajad, kes peavad nüüd päevi ootama, millal kombainidega jälle põllule saab. Lõikus on aga niigi ju hilja peale jäänud. Teisalt surub aeg takka talivilju külvata, mis samuti praegu võimatu.

Räpina vallavanema Kaido Palu kinnitusel on neilgi mõned teelagunemised ja truubid veega läinud. Suuremat häda tõi kaasa aga see, et Räpina linna reoveesüsteemi valgus palju sadevett sisse ja oli palju pumpamist. Ka gümnaasiumi keldrisse tungis reovesi.