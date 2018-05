Seni haruldane puuvõõrik hõivab Eestis tasapisi puid

Tänavu kevadel anti botaanikutele teada, et Luunja vallas Põvvatu külas maanteeserva istutatud mustal paplil kasvab tõenäoliselt puuvõõrik. Puuvõõrik on poolparasiitne taim, kes on peamiselt levinud Lääne- ja Kesk-Euroopas, kuid nüüdseks on teda leitud Eesti kõrval ka Soomest.