September on taas Eesti toidu kuu

Septembris kolmandat korda korraldatav Eesti toidu kuu ühendab üle 30 kodumaisele toidule pühendatud ürituse ja festivali.

„Septembris on metsas ja põllul kõige saagirikkam aeg ning värske ja mitmekesine tooraine võimaldab Eesti toidu kuu raames meie toidukultuuri kõige kirkamal viisil näidata,ˮ ütles maaeluminister Tarmo Tamm „ See aitab toidukuu juhtmõttele „Ma armastan Eesti toituˮ anda väärilise sisu.ˮ

„Eesti toidu kuu programm avab kodumaist toidukultuuri alates metsaandide kasutamisest ja hoidiste tegemisest ning lõpetades maapiirkondade restoranide eripakkumistega,ˮ täpsustas Tamm ning jätkas: „Eesti inimeste jaoks on toidu kodumaine päritolu järjest olulisem. Inimesed hindavad üha kõrgemalt siin kasvatatu ja toodetu kvaliteeti ning maitseomadusi. Teisalt peab Eesti toidusektor põllumeeste, toiduainetööstuste ja kokkade ning toitlustusettevõtete koostöös muutuma aktiivsemaks ja nuputama, kuidas Eesti toitu aktiivsemalt pakkuda.ˮ

Eesti toidu kuu kestab 2. septembrist oktoobri alguseni ja see avatakse ametlikult 3. septembril Harjumaal Vääna mõisakoolis. Kuna käimas on laste ja noorte kultuuriaasta, on ka tänavune Eesti toidu kuu pühendatud lastele ja noortele ning toidukuu eesmärgiks on kutsuda lapsi toiduüritustest osa võtma, Eesti toitu valmistama ning Eesti toidu teemal kaasa mõtlema ja rääkima.

Eesti toidu kuud tähistati esimest korda 2015. aasta septembris. Eelmisel aastal külastas Eesti toidu kuul korraldatud üritusi ligi 75 000 inimest, aasta varem 65 000 inimest. Kodumaise tooraine võtavad oma menüüdes tähelepanu alla ka mitukümmend Eesti toidutee võrgustikku kuuluvat Eesti maapiirkondade restorani.

Toidukuu on osa müügiedenduskavast „Eesti toit 2015–2020ˮ, mille alla kuulub Eesti toidu kuu, Eesti toidutee, aasta toidupiirkonna valimine ja avatud toidutööstuste nädal.

Lähemalt saab lugeda Eesti toidu kuu kohtainternetist aadressil www.eestitoit.ee.