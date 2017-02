Seto Käsitüü Kogo tegevjuht Ingrit Kala kirjutab ühingu Facebooki lehel, et neile oli au, et sel aastal eelistati Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul tuntud moekunstnike asemel seto käsitööd ning soovib tegevjuhina selgitada riiete valmimise ja kandmise lugu.

Ingrit Kala tänab sissekandes Seto Käsitüü Kogo nimel õmbleja Margit Mehilast ja tema head koostööd stilist Anu Lensmentiga. “Valminud rõivad olid suurepärased! Suur, suur tänu käsitöömeister Terje Lillmaale, kõigi valminud kaunistuste ja vööde eest! Minu lugupidamine kõigile Seto käsitöölistele, kes panustasid proovieksemplaridega ja aitäh Jakobi Jalatsile,” jätkab Kala.

Ta heidab valgust ka protsessile:

“Kolm kuud tagasi, kui presidendi kantselei pöördus Seto Käsitüü Kogo poole sooviga tellida esipaarile seto rõivad, mõistsime kohe, et see on kogukonnale suur au, aga ka suur vastutus. Mitmete arutelude ja läbirääkimiste tulemustena otsustasime võtta vastutuse, kuigi teadsime, et teatud protokollinõuete tõttu ei saa me presidendile valmistada autentseid rõivaid. Võime väita, et kaalusime kolme erinevat komplekti, proovisime põllesid, pealinikut ja tassisime Kadriorgu kohale suurel hulgal seto hõbeehteid. Arutlusse ja otsustamisse sai kaasatud palju piirkonna seto kultuuri kandjaid, nii vanu teadjaid naisi kui õppinud käsitöölisi.

Seto Käsitüü Kogo võttis vastutuse, sest julges loota oma liikmetele. Pöördudes OÜ Seto Rõivakoja poole, haaras Margit kohe juhtimise ja kaasas omale sobivaid koostööpartnereid.

Ehkki riigipea aastapäevarõivastes võib ainelisuse ja autentsuse vahe tunduda nõrk, siis tegelikult olid autentsed vaid hamevarrukad ja sukmani põhilõige. Paljud moekunstnikud on kiitnud rõivaid ja Kersti Kaljulaid kandis need ka kenasti välja. Soovitan kõigile, et vaadake valitud rõivaste materjale ja nende kokkusobivust, vaadake detaile ja terviklahendust. Väga paljude inimeste arvates oli rahvarõivaste valik hea otsus ja nägi stiliseerituna välja esinduslik ja soliidne.

Loodan, et mõistate, tegemist on Eesti presidendiga mitte Seto presidendiga. Ehk leiab igaüks oma sidususe ja mõtte just tema kõnest, mitte katmata peast, ning ootab kohtumist presidendipaariga Setomaal.

Elagu Eesti, elagu Setomaa, elagu seto käsitööoskused!”