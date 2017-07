Setomaa rahvas saab avaldada arvamust valla maakondliku kuuluvuse kohta

Foto: Raivo Tasso

Valitsus on haldusreformi osas ära teinud pea kõik otsused ning ainsa küsimusena on lahtiseks jäänud loodava Setomaa valla maakondlik kuuluvus. Valitsus otsustas tänasel istungil, et valla maakondliku kuuluvuse otsustavad loodava Setomaa valla elanikud. Rahvaküsitlus toimub tuleval nädalal.