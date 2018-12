Setomaal taastati nõukogude ajal naaberkülaga liidetud Käre küla

2016. aasta mais allkirjastasid nüüd juba Käre külas inimesed avalduse, et küla juriidiliselt taastataks ning saadaks tagasi selle ajalooline nimi. Dokument saadeti Põlva maavalitsusele ning Mikitamäe vallavalitsusele ja volikogule. Haridusreformi järel kuulub küla Setomaa valda.

Kevadel hääletati vallavolikogus üksmeelselt Käre küla taastamise poolt. Selle aasta 12. novembril jõustuski riigihalduse ministri määrus, millega määrati taas kindlaks Käre küla piirid.

"Käre nime tagasisaamine on seotud nii ajalooliste põhjuste kui ka puhtalt praktiliste vajadustega. Mõistlik on taastada küla ajalooline nimi, kuna see väldiks võimalikke olukordi, kus keegi peab halvimal juhul maksma oma elu või varaga, kui õiget kohta ei leia vajalikul hetkel ülesse kiirabi või päästeteenistus," põhjendas kahe aasta eest Maalehele allkirjade kogumise kampaania algatanud Imre Termonen.

"Käre nime tagasisaamine on kõigi siinsete elanike ühine soov. Kõik kirjutasid pöördumisele koheselt alla ja oli tunda, et see soov on inimestes olnud aastaid."

Käre küla mainiti teadaolevalt esmakordselt kirjalikes allikates 1561 aastal. 1780 aastal kandis küla nime Kärre-Külla. XIX sajandil kuulus küla Lüübnitsa kogukonda, kiriklikult aga XVIII sajandist Värska, hiljem Kulkna kogudusse. 1970 aastal liideti Käre küla sunniviisiliselt Toomasmäe külaga. Suviti peetakse Käre külas Kagu-Eesti suurimat festivali Seto Jaanituli.