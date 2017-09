Sibulatee puhvetite päev lööb hoovid särama

16.septembril toimub taas Sibulatee puhvetite päev. Oma kodu väravad, uksed ja hoovid avavad kakskümmend kuus siin piirkonnas elavat ja toimetavat pere. Oodatakse külalisi, kellele meeldivad kodused ja kohalikust toorainest valmistatud road ning kes soovivad ka talvevarusid soetada.

"Sibulatee puhvetite päev sai inspiratsiooni Eesti mitmetes piirkondades suviti toimuvatest kohvikupäevadest. Sibulatee võrgustiku liikmed soovisid kogukonda aktiveerivat ning siia rohkem külastajaid toovat päeva korraldada justnimelt sügisel, sest valminud on siis kõik aedviljad, purgis on marjad ja seened ning muidugi on Kolkja-Kasepää-Varnja külatänavad palistatud kuulsa peipsi sibula müüjatest. Samal päeval toimub ka Varnja sibulalaat," selgitas Puhvetite päeva peakorraldaja, MTÜ Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe.

Eesti toidu kuu ajal toimuval sündmusel on siinsed kakskümmend kuus puhvetit laiali pillutatud terve Sibulatee piirkonnas. Samas on näiteks Nina külas pea et külg-külje kõrval kolm puhvetit. Kaugemad avatud õued asuvad Välgis või hoopiski Torilas. Päris mitmed puhvetid asuvad otse Peipsi järve kaldal.

Puhvetid pakuvad eelkõige kohalikust toorainest valmistatud roogi ja jooke. On nii sibulapirukaid, kalasuppi ja seeneroogasid; on nii marjakooke kui suitsutatud kala. Muidugi on pannkooke ja vahvleid. Õunatoite ja õunajooke. Pakutakse toitu nii veganitele kui toidutalumatustega inimestele.

"Just toimunud puhvetite pidajate koosolekul said nii mitmed öelda, et eeloleva laupäeva valguses saavad kodudes tehtud tööd, mis on mõnikord oodanud tegemist paarkümmend aastat. Ehk külaliste ootuses saavad piirkonna kodud ja hoovid korrastatud ning saavad valmis ka mõningad pikalt planeeritud juurdeehitised," rääkis Liis Lainemäe.

Mitmed puhvetid pakuvad tegevust tervele perele. On nii muusikalisi ülesastumisi kui ka näiteks külateatri esinemisi. Kell 12 saab Mesi Tare puhvetis osaleda sibulasöömise võistlusel. Torilas asuvas puhvetis saab kangastelgedega vaipa kududa ja Nina külas Eesti-Soome-Hollandi puhvetis juuretisega leiba küpsetada. Voronja galerii puhvet aga näitab viimast korda sellesuvist näitust. Üks puhvetitest asub suisa Alatskivi lasteias, kus lastele õues rohkem tegevust ja mille müügitulu läheb lasteaia arendamisse ehk rõõmuks kohalikele lastele. Kokora puhvetis avatud lastele miniloomaaed. Õhtu lõpetab teatraalse õhtusöögiga Tähemaa vareme resto, kuhu tuleb oma kohad ette registreerida.