Siiri Sisask pani Janno Puusepa toetuseks oksjonile oma maali

Mis on tsüstiline fibroos?

Tsüstiline fibroos (TF) on pärilik haigus, mis põhjustab välisnõrenäärmete talituse häireid. Esmakordselt kirjeldati haigust juba 1938.a. Dorothy H. Andersen (1901 - 1963) poolt.Välisnõrenäärmed toodavad tavaliselt vedelat libedat nõret, nagu higi, lima, pisarad, sülg ja seedemahlad. Need sekreedid jõuavad peente torujate juhade kaudu keha välispinnale või õõneselundeisse nagu soolestik ja hingamisteed. Välisnõrenäärmetel ja nende sekreetidel on oluline roll keha normaalse talitluse säilitamisel.TF puhul toodavad välisnõrenäärmed tihket kleepuvat nõret. Need sekreedid võivad ummistada juhad ja teised kulglad. Limakorgid võivad sagedamini tekkida kopsudes ja soolestikus ning mõjutada hingamis- ja seedeelundeid. TF korral on haaratud ka higinäärmed: soolade (naatrium- ja kaaliumkloriidi) sisaldus higis on kõrge.TF on pärilik haigus, mis on põhjustatud vigade esinemisest ühes geenipaaris, mis asub inimesel 7.-s kromosoomis. Iga laps pärib ühe TF geeni ühelt ja teise teiselt vanemalt. TF saab tekkida ainult siis, kui laps pärib mõlemalt vanemalt vigase geeni. Seejuures haige lapse vanematel on vaid üks geenikoopiatest vigane, teine on aga normaalne.Hingamisprobleemid on TF kõige tõsisem aspekt. Tegelikult areneb kopsukahjustus igal TF haigel, kuid selle tekkeaeg ja raskusaste võivad erineda suurtes piirides. Enamikul TF haigeist on kopsukahjustus määravaks teguriks nenda elukvaliteedi ja eluea seisukohalt. TF puhul on hingamisteede limakiht tihke ja kleepuv ning võib ummistada hingamisteed. Selle tõttu häirub normaalne gaasivahetus. Tihke lima on omakorda heaks söötmeks bakteritele, mis põhjustavad korduvaid kopsuinfektsioone, mille tulemuseks on krooniline kopsukahjustus. Sagedamini põhjustavad TF haigetel kopsuinfektsioone 2 bakterit - stafülokokk ja pseudomoonas. Sageli pole neid baktereid võimalik kopsukoest täielikult välja ravidaTF kahjustab ka ülemisi hingamisteid - nina ja ninakõrvalkoopaid, tekitades seal kroonilise põletiku.