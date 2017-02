Reedel leidis Haanja külje all aset kurb sündmus, kus arvatavasti jäi suur linnuparv auto ette. Maanteel võis lugeda ligemale paarkümmend linnulaipa.

Ilmateate andmeil oli meil mitmel päeval ülikõrge õhurõhk ja õhus võis näha lendlemas härmatist, isegi härmalõngu. Õhurõhu järsk langemine ei ole lindudele ja loomadele kerge, nagu inimestelegi. Järgmise nädala algul võivad meil olla juba plusskraadid ning teeolud on taas väga keerulised.

Linnuhuviliste listis kirjutab Arne Ader, et piltidel nähtud hukkunud siisikesed on seemnetoidulised. Enamasti tegutsevad nad puuladvus, ent seemnete langemise ajal võivad toituda ka maapinnal. Maanteelumme kogunenud seemned vabanevad mõnel puhul korraga - juhul kui tee külma taandudes üles sulab.

Listis pakutakse veel, et kui mõni parve liige on autolt löögi saanud, siis tullakse üheskoos tagasi teele vaatama, mis temast sai. Eriti veel siis kui ta on vigastatud ja tahtes parvega koos püsida,

kutsehüüdu edastab ning siis võivad järgmised pihta saada. "Kui hooliv autojuht sellist linnuparve märkab, siis ohutuledega märkuandmine teistele autojuhtidele abiks. Kui see esmalt võib-olla otseselt ei päästagi, siis on sellel ikkagi ka pedagoogiline väärtus, mis harib teisi autojuhte ka linde, konni jm. märkama," soovitab listis Val Rajasaar.

