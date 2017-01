Sillamäe linnavolikogu liige Oleg Kultajev pöördus linnapea Tõnis Kalbergi poole avaldusega, milles juhtis tolle tähelepanu sellele, et linna lasteasutusi külastavad religioossete organisatsioonide liikmed. Nii näiteks käisid 4. jaanuaril lasteaias Jaaniussike inimesed, kes rääkisid lastele jõuludest, laulsid laule ja jagasid kingitusi, mille hulgas olid ka religioosse sisuga brošüürid.

Kultajevi sõnul jagati lasteaias toimunud üritusel raamatuid, mida annab välja kristlik heategevusorganisatsioon Samaritan’s Purse (rahvusvaheline evangeeliumikristlaste abiorganisatsioon) ning mis võivad laste veel väljakujunemata ja nõrka teadvust tugevalt mõjutada, kirjutab Põhjarannik.

“Ei mina ega ka minu poole pöördunud lastevanemad püüa lõkkele puhuda religioonidevahelist vaenu. Ent me oleme laste haridusasutustes tehtava usupropaganda ja agitatsiooni vastu,” rõhutas kirja autor, lisades, et nii linnavõimud kui ka riik tervikuna peavad tõsiselt selle probleemiga tegelema hakkama.

Lasteaia Jaaniussike direktor Anneli Vassijeva on siiralt hämmingus, et see heategevusaktsioon nii suurt ažiotaaži on tekitanud − sotsiaalvõrgustikes ja Facebookis käib selle üle aktiivne arutelu. Ta kinnitab, et mingit religioosset propagandat lasteaias ei tehtud ja usuraamatuid ei levitatud.