Sirje Potisepp astus suhkrumaksu tõttu IRL-ist välja

Sirje Potisepp nõuab toiduainetööstuse nimel, et igasugused maksuettepanekud kohe raamatust välja visataks

Eesti Toiduliidu juht Sirje Potisepp, kes on IRL-i liige alates 2003. aastast, astus suhkrumaksu tõttu erakonnast välja.

"Minu otsus välja astuda sündis väga kindlal moel peale esmaspäevast kolmandat kobareelnõu lugemist ja selle peamiseks põhjuseks on diskrimineeriva, alandava maksu kehtestamine, mille nimi on suhkrumaks. Ma ei pea vajalikuks ega võimalikuks olla passiivne liige selles erakonnas, kes on oma heakskiidu andnud sellise maksu kehtestamisele Eestis, teinud seda eestlaste rahakoti arvelt ja läinud kaasa ühe poliitilise ambitsiooniga inimese ettepanekuga," põhjendas Potisepp ERR-ile.