Sirje Potisepp roolib toiduliitu kindlal käel

Tänavune presidendi teenetemärgi kavaler Sirje Potisepp on juhtinud Toiduliitu alates 2005. aastast. Eesti Toiduainetööstuse Liidu volikogu nimetas mullu sügisel ta juba viiendat korda liidu juhatajaks järgmiseks kolmeaastaliseks ametiajaks. Ettevõtted on tema tööga rahul ja seekordne tunnustus tuleb kõrgeimalt tasandilt – presidendilt.

Kas on asi selles, et mõlemad on naised või milleski muus, aga Kersti Kaljulaid oli esimene president, kes osales eelmisel kevadel Toiduliidu suurel aastakonverentsil, esinedes sütitava ja toidutööstust kiitva kõnega. "Ma olen täiesti veendunud, et suur osa Eesti toiduainetest ongi lihtsalt väga head. Eestlased, kes elavad mujal, veavad siit kohvritäite kaupa meie toitu mujale kaasa. Ja mitte ainult kilu ja leiba. Need on tooted, mille maitse on puhtam ja parem. Need on toidud, mis suudavad ka hinna poolest olla konkurentsivõimelised. Põhjamaine ja puhas maitse on see, mida me tahame ja mida mujalt palju ei leia," rääkis president.

Sirje Potisepp on justkui Eesti toidu maskott, kiites siin valmistatut, tutvustades uusi tooteid ja selgitades selgitamist vajavaid teemasid. Eelmine aasta oli ses osas üks raskemaid, kuna valitsus plaanis kehtestada magusamaksu. Algul räägiti vaid limonaadidest, aga Riigikogu poolt vastu võetud seadusesse olid sisse pandud ka jogurtid ja mahlad.

Potisepp võitles nagu emalõvi uute maksude (ka pakendiaktsiisi) kehtestamise vastu. Seda enam, et teiste riikide kogemused näitasid – suhkrumaks ei aita vähendada ülekaalulisust, küll aga suurendab see tarbijate kulutusi, aitab kaasa nö toiduturismile naaberiikidesse ja vähendab töökohti kohalikus toiduainesektoris. Potisepp oli igal ajal valmis seda ajakirjanikele selgitama ning ristas piike maksu pooldajatega ka teleekraanil. Oma põhimõtetele kindlaks jäädes astus ta mullu välja ka suhkrumaksu pooldanud IRL-i ridadest. Kuigi Riigikogu võttis magusamaksu seaduse vastu, jättis president Kaljulaid selle välja kuulutamata.

Teine maksumure, mis nii edukalt ei lahenenud, puudutab veebruarist järjekordselt tõusnud alkoholiaktsiisi. Sirje Potisepp on varasemalt aastaid töötanud alkoholitootmisega tegelenud AS Remedias, nii et tal on ka sektoris töötamise kogemus. Lühikest aega oli ta ka Põhja-Tallinna linnaosa vanem.

Potisepp on justkui vahelüli toidutööstuste ja seadusandja vahel ning ta pole ametnikele sugugi kerge partner, kuna sõnaka ja julge naisena ei jäta ta välja ütlemata, kui mõni asi on kehvasti või teeb toidutööstuste esindajatele muret. Sama kindlalt hoiab ta ka vana autosportlasena rooli ja nimetati 2010. aastal Eesti parimaks naisrallisõitjaks.

Toiduliit loodi 3. novembril 1993, mil asutajaliikmete hulgas oli 16 ettevõtet. Täna on Toiduliitu koondunud pea sada liiget. Toiduliidu liikmeskonna ettevõtted maksavad Eesti riigi eelarvesse 97% kogu toidusektori käibemaksust ning annavad põhiosa toidutööstuste ekspordist.