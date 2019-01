Siseminister kaalub rehvidele maksimaalse kasutusea kehtestamist

Raiki sõnul algab liiklusohutus meist endist: „Palun kõigil arvestada, et viimase 5 aastaga on Eesti teedele lisandunud ligi 100 000 autot."

„Eludele on ohuks vanad autod ning üha enam satub avariisse kulunud rehvidega autosid. Soovime algatada arutelu ka rehvide kasutusea osas – on teada, et aja jooksul kaotab rehv oma algseid omadusi ning muutub jäigemaks, mistõttu hõõrdumine kehveneb. Näiteks Soomes võib müüa kuni viis aastat vanu ja Saksamaal kuni kolm aastat vanu rehve,“ märkis Raik.

Kui 2017. aasta oli Eestis läbi ajaloo kõige väiksemate liiklusohvritega aasta, siis halvenes möödunud aastal liiklusolukord ning toimus 52 inimkannatanuga liiklusõnnetust rohkem, märgib Autogeenius.