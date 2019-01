Siseminister Katri Raik: mu ema elab tänu päästjatele

„Jah, ma oleksin pidanud põrandavaibad kokku korjama. Ma ei teinud seda. Jah, oleksin pidanud emale häirenupu muretsema, maksab 12 eurot kuus. Ma ei teinud seda. Ta kukkus. Kodus. Ja täna on ta elus ainult tänu sellele, et päästjad õigeaegselt appi jõudsid,“ meenutas siseminister Katri Raik.

Kukkumisel saadud vigastuste tõttu vajab Eestis aastas ravi 80 000 inimest, paljud neist ka surevad seda on väga palju. Kusjuures probleem on Raiki sõnul osaliselt justkui peidetud, sest paljud inimesed kukuvad kodus ja koduseinte vahele see asi jääbki, avalikusele märkamatuks. Aastas hukkub meil kukumise tõttu umbes 100 inimest. Tules kaotas mullu elu 50 ja uppus 42 eestimaalast.

Sestap on ministri sõnul ülioluline, et me oma lähedaste turvalisusele senisest enam tähelepanu pööraksime.

Siseminister Katri Raik, päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ja ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe andsid täna toimunud pressikonverentsil ülevaate sellest, milliste päästesündmuste ja juhtumitega päästjatel üle kogu Eesti mullu rinda pista tuli.

Palju raskeid sündmusi

Aasta oli raske, päästekomandode elupäästevõimekus rohkete sündmuste ja väljakutsete tõttu kohati üsna kriitiline. 2018. aasta kuiv ja kuum suvi pani päästevõimekuse korralikult proovile: suure tuleohuga aeg kestis kokku 40, Jõgevamaal koguni 75 päeva ning tules hävis üle 400 hektari metsa ja raba.

Päästeametis mängiti läbi stsenaarium, kuidas saaksid meid vajadusel aidata Itaalia päästelennukid, mis olid valmis Rootsi maastikutulekahjudele appi tõttama.