Siseminister lubab: dokumendijärjekorrad saavad poole lühemaks

Politsei- ja piirivalveameti Tallinna büroodes tundide kaupa oma dokumente ootavaid e-riigi kodanikke on märgatud: siseminister Andres Anvelt selgitab Maalehele saadetud kirjas, et kõigepealt on eesmärk saada Tallinnas ootejärjekorrad juba jaanipäevaks keskmiselt 30 minuti peale ehk üle kahe korra lühemaks.

“Selleks korraldatakse tööd ümber ja palgatakse inimesi juurde,” lubab minister ning lisab, et arutatud on ka kolmanda teeninduse avamist.