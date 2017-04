Skandaal võltsitud hobuselihaga – üks hobune on tapetud paberite järgi viis korda

Avastatud on ulatuslik petuskeem, kus odavamat hobuseliha müüakse veiseliha pähe, Hollandi pettur vahistati Hispaanias.

Soome ajaleht Maaseudun Tulevaisuus kajastab petuskeemi, kus varastatakse hobuseid, tapetakse ja müüakse siis veiseliha pähe. Sellise petturluse vastu on võideldud juba aastaid ulatuslikult Euroopas. Europol ja Hispaania politsei uurinud juba mitu kuud hobuste tapmist ja ebaselget kauplemist hobuselihaga.

Rootsi põllumajandusveebi ATL andmetel võltsitakse hobuste tapmisel andmeid ja sellist liha on saadetud ka Hollandisse, Belgiasse, Prantsusmaale, Rumeeniasse ja Itaaliasse.

Näiteks Portugalist varastatud hobused tapeti ja selle kohta edastati valed andmed. Nii leidis politsei registreeringute järgi, justkui mõned hobused oleks tapetud eri aegadel koguni viis korda.

Üks peamisi kahtlusaluseid on hollandlane Jan Fasen, kes osales ka 2013. aasta hobuseliha skandaalis. Siis müüdi 50 miljonit kilo hobuseliha veiseliha pähe Euroopa eri riikides. Kohtumenetlus on veel pooleli, üheks osaliseks seal on ka hollandlane Willy Selten, teatab Rootsi põllumajandusveeb ATL.

Soome lehe kaudu antakse teada ka hollandlase Faseni varasematest tegudest. Näiteks 2007.-2008. aastal müüs ta Hollandist hobuseliha veiseliha pähe Prantsusmaale, toona sai Fasen tingimisi karistuse ja trahvi 50 000 eurot. 2013. aastal, kui avastati ulatuslik hobuseliha pettus, hoiatas näiteks ka Iiri toiduohutusamet, et veiselihatoodete kaheldav koostis on üleeuroopaline probleem, näiteks mõned lasanjed sisaldavad hobuseliha, ehkki peaksid sisaldama veiseliha.

Ehkki hobuseliha sisaldavad tooted ei ole tervisele kahjulikud, on petturlus see, kui kallima veiseliha pähe pakutakse odavamat hobuseliha.