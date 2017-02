Varjupaikade MTÜ tähistab veebruari ehk sõbrakuud taas kampaaniaga, mille raames saab adopteerida kass-sõbra loovutustasuta. Neljajalgsed lemmikud on suurepärased ja truud kaaslased ning parimad üksindustunde peletajad.

Soetades tänasest veebruarikuu lõpuni stardipaketi esmavajalike tarvetega looma eest hoolitsemiseks, saab varjupaigast kiibitud, kastereeritud/steriliseeritud kassi loovutustasuta. Stardipakett maksab 35€ ning sisaldab kõike vajalikku uue lemmiklooma jaoks.

"Kampaania eesmärk on ühest küljest teha adopteerimine uue omaniku jaoks võimalikult mugavaks, sest stardipaketis on asjad, mille kvaliteedis ja vajaduses oleme ise veendunud", ütleb Triinu Priks, Varjupaikade MTÜ üldjuht, "teisest küljest rõhutada seda, et tõeline sõprus on hindamatu väärtus".

Kampaania kehtib kõikides Varjupaikade MTÜ varjupaikades Pärnus, Viljandis, Võrus, Valgas, Virumaal, Läänemaal ja Tallinnas.

Veebruar- sõbrakuu from Varjupaikade MTÜ on Vimeo.