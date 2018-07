SÕIDA LÄTTI | Ehedal kujul säilinud eliidi tuumavarjendis Līgatnes abiellutakse kuldse Lenini silme all

Läti tippkommuniste päästva tuumavarjendi, mida lätlased kutsuvad küll punkriks, mõtet hakati arendama Kuuba raketikriisi ajal, kuid see sai valmis alles 1982, kui tuumasõjaoht oli korralikult vähenenud. 250 valitsejat mahutava punkri peale pandi petteks püsti eliidi sanatoorium, mida lätlased kutsuvad pansionaadiks, kõrvale ehitati mõned kortermajad ja lasteaed ning küngaste vahele tekkinud külake piirati aiaga. Siis võiski hakata rahva eest sõjasaladust varjama, kuigi väga pikalt see ei õnnestunud.

Rahvuspargis asuva taastusravikeskuse öö algab 14 eurost ja teenuseid on igale maitsele. Foto: Argo Ingver

Rõske punkri, kus on üllatavalt avar, kondab paari tunniga läbi. Pikemalt seaks end sisse punkrikolakat varjavasse pansionaati, mis nüüd taastusravikeskuse nime kannab. Koos haigete, taastuvate ja puhkavatega, saaks kohvikus ahnelt paarieuroseid praade süüa, protseduure tellida ning moodsat arhitektuuri nautida, sest mida muud on suured aknad ning avatud lahendused, mis kaheksakümendate paremate näidetena nõukogudemaale ehitati.

Betoonist punkri ja puitparketiga sanatooriumi kooselu on Nõukogude Läti parim jäänuk. Nüüd, põlisrahvale kuuluvatena, tegutsevad eriilmelised objektid ühiselt omavalitsusele kuuluva ettevõttena. Suvel teenib rohkem raha punker, talvel tehakse kulud tasa taastusravi ja spaateenuseid pakkudes. Punkrisse laskuva trepi kõrval olevas kahe klaveri ja piljardilauaga televiisorisaalis, kus üks kohalik pealetungivalt teesegused müütab, on korraga armas ja veider istuda.

Kaardi autoritele öeldi, et koosolekuruumi kaart läheb põllumajandusministeeriumile, seepärast on seal kirjas kõigi kolhooside ja sovhooside nimed. Foto: Argo Ingver

Aastas väisab punkrit hea hulk inimesi, ligi 20 000. Enamik põikab niisama sisse, aga mõni peab kriisiruumides sünnipäeva, mängib katastroofimaigulist rollimängu ning leidub fanaatikuid, kes sõlmivad maa-aluses koosolekuruumis kuldse Lenini silma all abielu.

Mõnus söökla. Foto: Argo Ingver

Punker on täismundris

Līgatne tuumavarjend on ainus tsiviilkaitse tippjuhtimiskeskus, mis Baltimaades nõukaajast muutumatuna on säilinud. Viimasest tehnilisest kontrollist ja uuendamisest aastal 1988 on puutumata jäänud nii Läti suurlinnadest põgenemise- ja toidujaotamisplaanid, Lenini büstid, sidekeskus kui ka kunstnelgid söökla laual. Muuseumiks seda kohta ei kutsuta, sest siia pole peale mõne infolehe midagi eraldi kohale toodud. Lätis leidub vaid paar pikanäpu- või naljameest, kellel on õnnestunud mõni pisidetail sellest 2000 ruutmeetrisest august minema viia.

Sidetehnika pidi olema võimalikult robustne, et kõik selle parandamisega hakkama saaksid. Foto: Argo Ingver

Möödunud aegadest on taastusravikeskuse palgal tõepoolest paar korraliku KGB kontrolli läbinud töötajat, kes võivadki vanade aegade kombel giidi tsenseerida. Igatahes oleks ilma fanaatikust giidita punkris poole igavam.

Järgneb juhtkonna teadmata varjendis öid veetva giidi ja ajaloolase Oskarsi üks stiilinäide lugude jutustamisest:

„Punkri 250 elaniku jaoks on ainult neli tualetti, millest pole lugu, sest nõukogude inimene peab vastu igasugustes tingimustes. Kaks tualetti ei tööta, neile on kirjutatud "ne rabotajet“.

Algul mõtlesin, et ju siis ei jõutud ehitamisega lõpuni, aga siis sain aru, et need kaks on mõeldud ainult juhtkonna tipule. Ülejäänud kaks kõigile teistele.

Kuid see pole veel kõik! Pereliikmeid ei saanud partei ja valitsus punkrisse kaasa võtta, seega on veel arusaamatum, miks on eraldi peldikud naistele ja meestele, kuna kõrgematel kohtadel olid toona parteis vaid mehed. Ainus seletus – inimestel, kes selle punkri ehitasid, polnud aimugi, mida nad teevad.“

Kolhooside nimed pole raskestitõlgitavad. Foto: Argo Ingver

Elu tuumavarjendis on üsna inimlik, luksust pole, kuid muidu on olemine avar. Tuhmunud heleroheline kõigile tuttava silmadekõrguse triibuga sein peaks sisendama rahulikkust. Tehnikat võib kiita, selle saaks tööle ka tänapäeval. Juhul, kui oleks kellega ühendust võtta või kui tõesti tahaks süsihappegaasist õhku toota.