Sõnajalad kavandavad sadu töökohti Aidu asemel Vändrasse

Vennad Sõnajalad rajavad massiivsete tuulikulabade tehase nähtavasti Pärnumaale ning loovad Vändra valda sadu töökohti.



Tuuleenergeetika ettevõtte AS Eleon omanikud Oleg ja Andres Sõnajalg käisid möödunud nädalal Vändra vallas Pärnumaal potentsiaalseid tootmiskinnistuid kaardistamas, kuhu ehitada 200 uue töökohaga tuulikulabade tehas, kirjutab Meie Maa.

Kuigi Andres Sõnajala sõnul on Aidu esimene valik, siis ei pruugi ajanappus võimaldada tehast sinna ehitada.

”Aidu tuulepargi kõrval, mis kuulub meile ja mille ehitust erinevate meetoditega takistatakse, on Vändra vallas asuv Tootsi tuulepark ainuke koht Eestis, kuhu saab suuremahulist tuuleparki rajada,” ütles Eleon AS-i juhatuse liige Andres Sõnajalg.

”Peame labadetehase seadmed sügisel Soomest ära tooma, mis tähendab, et tehase asukoha leidmisega on kiire. Seetõttu kaalume praegu kõiki alternatiive, mis tehase asukohaks sobiksid.”

Vändra valla arengunõunik Kalev Mitt kinnitas Meie Maale, et Vändra vallas on ettevõttele välja pakutud kaks-kolm võimalikku tootmismaad.

”Muidugi oleme huvitatud, et see siia tuleks ja aitame ettevõtjaid info hankimisel,” sõnas ta. ”Maaomanikke me ei mõjuta. See, kas ja millistele kokkulepetele maa- ja äriomanikud jõuavad, on nende omavaheline asi. Kui see on juhtunud, aitab vald asjaajamisel.”