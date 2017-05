Sõnajalad ostsid soomlastelt tehase, tööd võib saada paarsada inimest

Eleon AS tuulikud.

Saaremaa ettevõte Eleon AS soetas Soomes Vaasa linnas tegutsenud Mervento tuulikulabade tootmise tehase koos tehnoloogia ja sisseseadega.

“Soomlastega on meil olnud pikaajaline koostöö, paraku läks nende tehas pankrotti,” selgitas Eleon AS juhatuse liige Andres Sõnajalg hiljutist ostu-müügitehingut ajalehele Meie Maa. “Nende seadmed on meie tuulikulabade tootmiseks sobivad, sügiseks kolime tehase seadmed Eestisse.”

Andres Sõnajala sõnul on ostetud sisseseadega on võimalik 1,5 vahetusega toota laba nädalas, mis tähendab 17 komplekti labasid aastas. Kuna planeerimine ja arvutused alles käivad, siis täpset töötajate arvu ta öelda ei osanud, ent tootmismahtudest sõltuvalt prognoosib tehasesse töökohti paarisajale inimesele.

Pikemalt loe Sõnajalgade tehaseostust Meie Maast.