Soodla ja Aavoja jõgede paisutamine võidakse keelata. Tekib oht, et veehoidlad kaovad ning pealinna veehaardesüsteemi varu väheneb

Veeseaduse kohaselt peab veekogu paisutamiseks olema kirjalik nõusolek maaomanikult, kelle maad niiskusrežiimi paisutamine mõjutab.

Tallinna Vee loa taotluse menetlusse võtmise ajal olid puudu ligi kümne sellise maaomaniku nõusolekud. Suurele avaliku huvi tõttu – ikkagi pealinna joogiveega varustaja – luba siiski aasta jagu pikendati kuni uue loa andmiseni, kuid mitte kauemaks kui 31. märts 2019.

Samas määras keskkonnaamet 31. augusti 2018 tähtajaks, mil ettevõte peab esitama maaomanike nõusolekud. Selleks ajaks neid kõiki siiski kokku ei saadud ja Tallinna Vesi taotles tähtaja pikendamist. Keskkonnaamet pikendaski seda 31. oktoobrini 2018. Praegu on vee-ettevõttel puudu veel kahe maaomaniku kooskõlastused.

Iseenesest ei olevat selles midagi eripärast, et ettevõtete vee erikasutuslubasid pikendatakse, kui ettevõte, kes seda taotleb, esitab ka põhjendatud loa pikendamise taotluse, teatab keskkonnaamet.

Ameti pressiesindaja Sille Ader kinnitab, et Tallinna Veele antakse luba vaid siis, kui selle tegevus on kooskõlas õigusaktidega. Ta kinnitab, et kõnealuste maaomanike nõusolekuteta ei saa keskkonnaamet vee erikasutusluba anda paisutamiseks Soodla jõel Soodla paisuga ja Aavojal Aavoja paisuga.

„Kui ettevõte ei saa luba Soodla ja Aavoja paisutamiseks, tuleb paisud likvideerida. Sel juhul kaoksid ka Soodla ja Aavoja veehoidlad,” selgitab Ader. „Paunküla veehoidlat likvideerimine ei ähvarda, sest sellega seotud maaomanikud on andnud nõusolekud paisutamiseks.”

Ader lisab, et täpsemad vee erikasutuse nõuded ja tingimused seatakse loas endas ning hetkel ei ole võimalik neid välja tuua, sest loa menetlus veel käib ning keskkonnaamet alles kogub infot.