Soome kaitsepolitsei: Terrorismioht on kasvanud

Soome kaitsepolitsei (Supo) avaldas kolmapäeval ohuhinnangu, mille järgi on terrorismioht Soomes võrreldes varasemaga tõusnud.

Supo on võtnud kasutusele nelja-astmelise skaala, mille põhjal on lihtne mõista, milline terrorismi ohutase Soomes hetkel valitseb. Skaala on järgmine

4. Väga kõrge

3. Kõrge

2. Kasvanud

1. Madal

Hetkel asub ohutase pügala võrra kõige madalamast ülalpool, ehk 2. tasemel

Supo hinnangul on märkimisväärseim ohuallikas Soomes kas üksikud tegutsejad või väikesed rühmitused, kes on saanud motivatsiooni radikaalsest islamistlikust propagandast või terroriorganisatsioonide üleskutsetest.

Supo andmeil on Soomest pärit võitlejail õnnestunud jõuda Islamiriigi (Daeshi) hierarhias märkimisväärsetele positsioonidele ning neil on organisatsiooni sees lai suhtlusvõrgustik. Supo on ka saanud infot varasemaga võrreldes tõsisematest terrorismiga seotud plaanidest ja ettevõtmistest Soomes.

"Soomet nähakse kui osa läänemaailmast ja Islamiriigi vastasest koalitsioonist. Ka propagandat valmistatakse nii soome keeles kui suunatakse seda Soome vastu. Propaganda kutsub üles teostama Soomes ründeid," teatas Supo.

Supos töötab terrorismivastase võitluse valdkonnas umbes 350 ametnikku.

Soome tavapolitsei teatas pärast Supo ohuhinnangu avaldamist, et suurendab politseinike kohalolekut ja nähtavust avalikes kohtades ja üritustel.