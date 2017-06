Soome valitsus on lagunemise äärel

Nädalavahetusel vahetus Soome valitsusliitu kuuluva rahvuslik-konservatiivse Põlissoomlaste erakonna juhtkond, ning täna peavad koalitsioonierakonnad kõnelusi, kas ja kuidas uues olukorras jätkata.

Võimalik, et Põlissoomlased enam Soome valitsusse ei mahu.

Soome välisminister Timo Soini oli Põlissoomlaste esimees 20 aastat. Pühapäeval valiti tema järglaseks europarlamendi liige Jussi Halla-aho, kes on tuntud märksa radikaalsemate seisukohtadega kui Soini.

Timo Soini juhtimisel kogusid Põlissoomlased 2011. aasta parlamendivalimistel enam kui 19% häältest, mis oli Soome sisepoliitilises elus suur vapustus. 2015. aastal võttis Soini vastu Soome välisministri portfelli, ning seejärel liikus tema erakond selgelt peavoolupoliitika suunas, mis aga tõi kaasa ka kriitikat.

Halla-aho sai 2008.-2012. aastani kestnud kohtuasjas trahvi oma blogis avaldatud väidete eest, mida peeti usurahu rikkumiseks. Viimane on Soome karistusseadustikus kuritegu, mille eest võib määrata trahvi või kuni pool aastat vanglakaristust.

Oma kõnes parteikongressil kinnitas Halla-aho, et erakonna uus juhtkond on otseütlevad inimesed, kelle jaoks on olulised globaliseerumise ja kontrollimatu sisserände teemad. “Üha suuremal osa elanikest on lihtsalt küllalt saanud sellest, et poliitkorrektsuse nimel pühitakse väga konkreetseid ja lihtsa inimese elu puudutavaid probleeme vaiba alla. Vanadel parteidel ei ole tahtmist ega suutlikkust nende probleemidega tegelda.”

Esmaspäevase Helsingin Sanomate juhtkiri ütleb, et Põlissoomlaste uus esimees ja kolm aseesimeest on erakonna sisserändevastase tiiva esindajad. “Soini parteist ja tema edendatud väärtustest ei jäänud midagi järele,” ütleb ajaleht ning märgib, et uute juhtidega saab Põlissoomlastest selgelt Euroopa Liidu ja immigratsioonivastane partei, mis sarnaneb Lääne-Euroopas tegutsevate sama liini erakondadega.