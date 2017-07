Soomes jäi inimene muruniiduki alla ja hukkus

Lõuna-Savos Pieksämäel kukkus 59-aastane naine eile murutarktori alla ja hukkus.

Politsei info kohaselt oli naine sõitnud ratastel murutraktoriga, mis vajus kummuli ning naine jäi selle alla. Naine suri saadud vigastustesse, vahendab Iltalehti.

Murutraktorite õnnetusi juhtub aastatega üha rohkem. Mida tuleks meeles pidada, et võimsate masinatega muruniitmine oleks ohutu?

1. Kuigi murutraktor näeb välja nagu suure traktori väike mudel, ei ole see laste mänguasi ning lapsed sellega sõita ei tohiks. Tootjad on sellele mõeldes varustanud masinate istmed turvalukkudega, kuid traumapunktist on tulnud signaale, et mõned vanemad lausa kutsuvad ise õnnetusi ligi, asetades istmele raskuse, et lapsed masinaga sõita saaksid. Kui nüüd masinaga midagi juhtub, kukub sõitja maha aga masin seisma ei jää. Vahel võib traktoritel näha lausa mitut last korraga – kui nüüd traktor järsult pidurdab, sõidab näiteks vastu kivi, võib mõni neist maha kukkuda ja kätt või jalgapidi lõikurite alla jääda.

2. Murutraktorid ja raideid ei ole ekstreemspordivahendid. Nende masinatega töötades tuleb järgida lubatud kallet nõlvadel niitmisel, mis reeglina on külgsuunas maksimaalselt 10 kuni 15 kraadi. Suurema kalde puhul on oht, et masin kukub küljeli ja siis on võimalikud vigastused väga suured. Kel vaja kallakutel niita, siis on hea teada, et kallakuid on soovitav niita suunaga alt üles või ülevalt alla. Selliselt on ümbermineku oht väiksem.

3. Masinatel on väga teravad lõikemehhanismid. Kuigi terve mõistus ja muidugi ka masina kasutamise juhend ütlevad, et sellisesse „hakkmasinasse“ ei ole mõistlik oma näppe pista, siis ikka tuleb ette, et mõni tarkpea otsustab ummistunud väljaviskeava puhastama hakata, kui mootor ja terad töötavad. Jällegi on tulemuseks raske õnnetus.

4. Murutraktori või raideri lõiketerade alt võib paiskuda kive ja puutükke - niites tuleb seda arvestada ja jälgida, et lähedusse ei satuks kõrvalisi isikuid, eriti aga lapsi ja koduloomi, kes ohtu karta ei oska.

Allikas: Maakodu